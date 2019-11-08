Предупрежден - значит, вооружен: чем опасен 2020 год Белой Крысы

Год Белой Металлической Крысы в целом обладает позитивной энергетикой. Он хорош для создания семьи, для новых начинаний и смены обстановки. В это время может произойти много благоприятных событий, однако стоит помнить и про возможный негатив.

Проблемы в любви и отношениях

В год Крысы многие люди начинают поступать необдуманно, потому что устают от рутины. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не бороться с рутиной, а воспринимать ее как часть нормального течения жизни. Нужно просто расслабиться и начать извлекать позитив из всего, что происходит вокруг. Если вас и вашу вторую половинку настигнет рутина, лучше сфокусироваться на работе или на совместных делах.

Иногда нужно давать друг другу свободу. Человек устает от однообразного темпа, а в год Крысы это вдвойне актуально, так что в 2020 году постарайтесь не навязываться друг другу. Опасность заключается в том, что любые ссоры на этой почве могут привести к разрыву или долгосрочным и затяжным ссорам, конфликтам. Заговоры от скандалов помогут нормализовать ситуацию.

Стихия Металла сделает людей непреклонными, жесткими и даже немного замкнутыми. Это почувствуется во всех типах отношений — даже в дружбе или на работе. Заводить новые отношения и искать друзей в год Крысы нужно, но придется прикладывать больше усилий для того, чтобы понравиться человеку и завоевать его доверие.

Трудности с финансами и делами в 2020 году

2020 год — время глобальных изменений. Стихия Металла провоцирует людей на резкие действия, но при этом делает так, что все забывают об осторожности. Финансовые и рабочие идеи требуют подготовки. Именно поэтому в год Крысы ни в коем случае нельзя рисковать, брать большие кредиты, обязательства. 2020 год — это время осторожных, осмотрительных людей, которые умеют рассуждать здраво.

Крыса может спровоцировать рост тщеславия, что в небольших дозах иногда идет нам на пользу, но Белая Крыса не знает слова «норма», поэтому многие из наших друзей и коллег могут стать невыносимо гордыми и эгоистичными. Это может коснуться и вас самих, поэтому старайтесь следить за собой.

Дорогостоящие приобретения могут быть удачными, а могут стать источником проблем. Прежде чем тратить большие суммы, лучше хорошенько подумать о целесообразности покупки. Принимать спонтанные решения нельзя. Рекомендуется подождать несколько дней перед покупкой и только потом делать окончательный выбор.

Проблемы с настроением и здоровьем