Уходим в отрыв вместе с эстонской группой: посмотрите, что они вытворяют, это просто взрыв!

"Когда мы впервые увидели образ, созданный Грете Роозилехт, мы выпали в осадок. Это была ее конкурсная работа. Первая мысль, которая пришла в голову одновременно всем нам: это же материальное воплощение нашей песни! Мы обязательно должны с ней сотрудничать!" - поделились участники группы Emphasis.

"Меня всегда интересовали инопланетные существа всех видов. Я принимала участие в конкурсе макияжа Nyx Face Awards Baltics 2018, где одной из тем был «Искусственный интеллект». Тогда и родился этот образ! Я постаралась обьединить черты роботов и пришельцев, и чтобы вывести это на новый уровень, решила использовать светодиодные фонари", - рассказывает художница по мейкапу Грете Роозилехт.

"В первый раз весь процесс занял 8 часов, если не больше, поэтому некоторые детали образа родились по ходу пьесы. На съемках клипа Emphasis "Electric God" мы управились за 5-6 часов. Мне очень понравилось сотрудничать с ребятами из Emphasis и всей съемочной группой. Все эти люди - профессионалы своего дела, нацеленные на лучший результат. Обожаю работать с творческими и талантливыми личностями, поэтому готова окунуться с головой в любой проект подобного характера!" - добавила художница.