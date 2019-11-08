Предсказание будущего. Мэрилин Керро рассказала, как правильно гадать на свечи

Мэрилин Керро известна своим даром провидения. В своих гаданиях на будущее она использует свечи, так как они являются сильным проводником энергии.

Обычное гадание на судьбу может провести каждый не выходя из дома,

– говорит Мэрилин. Для этого стоит правильно настроиться на обряде, в противном случае – предсказание не расскажет всю правду. Поэтому, если присутствуют сомнения или недоверие, лучше не приступать.

Участница битвы экстрасенсов рассказала, как правильно гадать на свечи дома. Для начала необходимо установить перед собой свечку на расстояние вытянутой руки, а после зажечь ее, при этом вглядываясь в пламя на протяжении нескольких минут минут. Со слов провидицы выясняется, что данное время нужно для того, чтобы голова освободилась от ненужных мыслей и настроилась на гадание.

После предварительного обряда важно сразу же задать себе вопрос «что меня ждет?» Далее нужно следить за пламенем.

Если оно тусклое – это означает, что у гадающего наступает тяжёлый период по жизненной линии и не исключается возможность наведения порчи.

Яркое и переливающиеся пламя воскового цилиндра говорит о положительных переменах, но если же пламя сопровождается звуком с потрескиванием, то это является первым признаком сглаза. Возможно, окружение или отдельные личности желают гадающему наступления серьёзных недугов в виде серьезных болячек или череды неудач.

Также на грядущие болезни указывает огонь, который сильно коптит. Предсказать будущее может и воск. «Если он стекает равно по бокам свечи — это означает, что никаких несчастий на горизонте нет.

Если воск стекает в сторону гадающего — это признак скорого богатства и успеха в делах» – заявляет Керро. Также миграция воска влево говорит о финансовых проблемах или болезненном расставании с человеком, а вправо — к удаче во всех делах. Гадать на свечи просто.