Милявская в бешенстве: почему она просит признать брак с Ивановым фиктивным?

Лолита Милявская подала в суд встречный иск к Дмитрию Иванову, в котором просит признать их брак фиктивным. Как сообщил 5-tv.ru адвокат певицы Сергей Жорин, суд принял этот иск к производству и объединил с первоначальным иском Дмитрия Иванова о расторжении брака. Дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы.

Жорин сообщил также, что к встречному иску приложены документы, подтверждающие, что в период брака с Лолитой Иванов имел параллельные отношения с другой женщиной и вел с ней совместное хозяйство, а при вступлении в брак с Милявской преследовал корыстные цели, не связанные с созданием семьи.

«Сегодня в ходе судебного процесса мы представили в материалы дела доказательства не только его супружеской неверности, но и непосредственно тех доводов, которые мы изложили в нашем встречном исковом заявлении. А именно то, что в брак он вступил, имея определенные корыстные интересы», — сказал адвокат.

По его словам, Иванов против приобщения документов не возражал, таким образом они легализованы. Адвокат уточнил, что доказательства были обнаружены в личном компьютере Лолиты.