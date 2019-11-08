Хотите прекрасно провести время? В Таллинне расскажут о знаменитых русских художниках в истории искусства

В Таллинне 14 ноября в новом ресторане Samovar проект ART Showcase проведет интересную лекцию по искусству, посвященную известным русским художникам: «Самые знаменитые русские художники в истории искусства».
Далее публикуем текст-обращение организаторов к заинтересованным:
Во время нашей встречи мы разберемся, почему Шишкина называли «царем леса» и как его медведи оказались на обертках конфет. Был ли Врубель одержим демонами и в чем заключается его гениальность?
Как Блок полюбил незнакомку с картины Крамского? В чем заключается секрет притягательности «Девочки с персиками», кто поддерживал русское искусство 20 века? Поговорим о сказочных «Аленушке» и «Богатырях» Васнецова и первом русском импрессионисте - Коровине.
Почему картины Айвазовского на первом месте среди подделок, чем прекрасен его «Девятый вал»? Почему конкурировали Брюллов и Иванов и чем хороши саврасовские грачи?
Место проведения лекции - Restoran SAMOVAR Lounge, по адресу: Staapli 3, Noblessner, Таллинн
18:00 - регистрация, приветственный напиток, закуски от шеф-повара
19:00 - начало лекции
20:00 - пауза
20:10 - продолжение лекции
21:00 - вопросы зрителей лектору
Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.
В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта "Лекции об искусстве в венских музеях" и арт-путешествий в Италию.
В цену включено:
- приветственный напиток;
- закуски от шеф-повара ресторана Глеба Деньгуб;
- шоколадные конфеты от партнера мероприятия Venchi Baltic
Стоимость лекции:
36€ - без ужина
56€ - с включенным ужином
Количество мест ограничено, регистрация обязательна!
Лекция проводится на русском языке.
Записаться на лекцию, а также уточнить детали:
+372 5129057; +372 5058143
fashion.showcase.info@gmail.com