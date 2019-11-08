Хотите прекрасно провести время? В Таллинне расскажут о знаменитых русских художниках в истории искусства

Далее публикуем текст-обращение организаторов к заинтересованным:

Во время нашей встречи мы разберемся, почему Шишкина называли «царем леса» и как его медведи оказались на обертках конфет. Был ли Врубель одержим демонами и в чем заключается его гениальность?

Как Блок полюбил незнакомку с картины Крамского? В чем заключается секрет притягательности «Девочки с персиками», кто поддерживал русское искусство 20 века? Поговорим о сказочных «Аленушке» и «Богатырях» Васнецова и первом русском импрессионисте - Коровине.

Почему картины Айвазовского на первом месте среди подделок, чем прекрасен его «Девятый вал»? Почему конкурировали Брюллов и Иванов и чем хороши саврасовские грачи?

Место проведения лекции - Restoran SAMOVAR Lounge, по адресу: Staapli 3, Noblessner, Таллинн

18:00 - регистрация, приветственный напиток, закуски от шеф-повара

19:00 - начало лекции

20:00 - пауза

20:10 - продолжение лекции

21:00 - вопросы зрителей лектору

Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.

В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта "Лекции об искусстве в венских музеях" и арт-путешествий в Италию.

В цену включено:

- приветственный напиток;

- закуски от шеф-повара ресторана Глеба Деньгуб;

- шоколадные конфеты от партнера мероприятия Venchi Baltic

Стоимость лекции:

36€ - без ужина

56€ - с включенным ужином

Количество мест ограничено, регистрация обязательна!

Лекция проводится на русском языке.

Записаться на лекцию, а также уточнить детали:

+372 5129057; +372 5058143