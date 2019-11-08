А вы уже готовы к юбилейному концерту группы NAZARETH в Таллинне? Вот это будет шоу!

На данный момент Пит Эгню (басист, бэк-вокал) является единственным участником первого состава коллектива с 1968 года. Но, несмотря на это, группа по-прежнему знает, как надо устраивать качественное и заслуживающее восхищения рок-шоу. Nazareth находится в прекрасной физической, творческой и душевной форме.

Не обойдется и без Love Hurts и We are animals, не останется ни одного человека в зале, который бы не кивал в такт головой и не подпевал в унисон под любимые хиты. Nazareth по-прежнему на вершине, благодаря любви к своему делу, любви к живому, мощному и качественному звучанию своей музыки - и неважно, сколько при этом людей их слушает, 1000 человек или многотысячный стадион.