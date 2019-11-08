В Сети высмеяли неуклюжий танец Яны Рудковской на концерте Димы Билана

Танцы набирают всегда нереальные просмотры, а тем более под самого любимого артиста в мире Димы Билана с самыми веселыми девочками,

Известно, что последнее время Рудковскую стали критиковать за излишнее хвастовство, воспитание сына и наряды. Теперь пользователи нашли повод придраться и здесь. По мнению комментаторов, "неуклюжие движения руками" совсем не напоминают танец.