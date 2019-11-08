Пт, 8.11.2019
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В Сети высмеяли неуклюжий танец Яны Рудковской на концерте Димы Билана

Яна Рудковская

ФОТО: Instagram

Известный продюсер Яна Рудковская  поделилась с подписчиками небольшим видео с концерта своего подопечного, певца Димы Билана. На кадрах запечатлено, как  знаменитость решила расслабиться и потанцевать, пишут Аргументы.

Танцы набирают всегда нереальные просмотры, а тем более под самого любимого артиста в мире Димы Билана с самыми веселыми девочками,

- написала Рудковская под видеороликом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известно, что последнее время Рудковскую стали критиковать за излишнее хвастовство, воспитание сына и наряды. Теперь пользователи нашли повод придраться и здесь.  По мнению комментаторов, "неуклюжие движения руками" совсем не напоминают танец.

Светские львицы, а танцевать не умеете,

- высказался  один из подписчиков.

При этом нашлись и те, кто оценил видеоролик и отметил красоту девушек: "Самая самая замечательная Янка... Ты пример для всех...".

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