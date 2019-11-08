В Сети высмеяли неуклюжий танец Яны Рудковской на концерте Димы Билана

Известный продюсер Яна Рудковская поделилась с подписчиками небольшим видео с концерта своего подопечного, певца Димы Билана. На кадрах запечатлено, как знаменитость решила расслабиться и потанцевать, пишут Аргументы.
Танцы набирают всегда нереальные просмотры, а тем более под самого любимого артиста в мире Димы Билана с самыми веселыми девочками,
- написала Рудковская под видеороликом.
Известно, что последнее время Рудковскую стали критиковать за излишнее хвастовство, воспитание сына и наряды. Теперь пользователи нашли повод придраться и здесь. По мнению комментаторов, "неуклюжие движения руками" совсем не напоминают танец.
Светские львицы, а танцевать не умеете,
- высказался один из подписчиков.
При этом нашлись и те, кто оценил видеоролик и отметил красоту девушек: "Самая самая замечательная Янка... Ты пример для всех...".