Наталья Рудова показала фото в раздельном бикини, напомнив о ведьмах во времена инквизиции

Известная российская актриса Наталья Рудова поделилась с поклонниками жарким снимком в красном раздельном бикини. Поклонники оценили стройную фигуру знаменитости, но больше обсуждений вызвала фраза об инквизиции, сопровождающая пост, пишут Аргументы.
Иногда мне кажется что если бы здесь разрешили охоту на ведьм, то люди с удовольствием сожгли бы немало красивых женщин,
- подписала фотографию актриса.
Пользователи сразу разделились на два лагеря, одни согласились с фразой и даже привели в сравнение знаменитость, а другие стали старательно её оспаривать:
Ну перестань пластику делать, жирок отрасти и никто тебя трогать не будет.
А некоторые заявили, что сжигали бы "некрасивые" из мести другим девушкам.