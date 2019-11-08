Какая худенькая! Кейт Миддлтон подчеркнула осиную талию миниатюрным платьем

На днях Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям посетили открытие благотворительного фонда National Emergencies Trust, что состоялось в лондонской церкви St Martin-in-the-Fields. Главная цель организации — централизованная и оперативная помощь при природных катастрофах, терактах и других чрезвычайных ситуациях. Изначально планировалось, что открытие посетит только Уильям, но вскоре стало известно, что Кейт составит компанию мужу.