Смотрите, какой фантастический цветочный грот за 7,5 тысяч евро появился в одном из таллиннских ресторанов

Известный голландский флорист Питер Боэйкенс создал огромную скульптуру из живых цветов в ресторане Mon Repos в Кадриорге, чтобы те несколько дней, которые простоит это шедевральное творение, посетители ресторана могли ценить естественную красоту вокруг нас. Во время ресторанной недели цветочный грот послужит идеальным местом для романтических ужинов: туда ставятся столики, сервируется заказанная еда, а парочки будут сидеть и шуршать листьями, которыми усеян пол.

Главный шеф-повар ресторана Mon Repos Владислав Дьячук, чей гастрономический почерк характеризуется чистыми вкусами, предлагает блюда, на создании которых его вдохновила эта цветочная красота. И вот такое специальное меню: горчичный сиг, эстрагонный крем и цветы бегонии (цветы есть не обязательно); хрустящее соцветие карри-брокколи с кукурузными мюсли и соусом из козьего сыра и кориандра; тартар из телятины, листья настурции и майонез с хреном; жареная перепелка, пюре из цветной капусты пол бисквитный соусом; Ledderberry - паннакотта с цветком манго и шафрановым укропом. Стоимость - 49 евро.

Всем гостям ресторана разрешено фотографировать и снимать на видео волшебную страну цветов.