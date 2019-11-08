Экс-солистка SEREBRO: «Серябкина послала меня на...»

Дело в том, что ведущий этого YouTube-шоу, где давала интервью Ирина — также экс-работник лейбла MALFA. Его уволили одним днем за безделье и махинации приблизительно в апреле. С тех пор он обижен и видимо таким способом пытается отомстить. Весь «конфликт», который описывает Ирина — обычная рабочая ситуация, Ольга как могла помогала новому составу группы, поддерживала, давала советы. Но некоторые из девочек, видимо, восприняли их в штыки, и обиделись. Ольга относится к этому с пониманием, но прозвучавшие в шоу громкие обвинения, без сомнений, будут изучены нашими юристами на предмет судебного иска за клевету.