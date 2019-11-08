Экс-солистка SEREBRO: «Серябкина послала меня на...»

После сенсационного заявления Максима Фадеева о роспуске артистов лейбла MALFA не у дел остался и новый состав группы SEREBRO. Одна из солисток Ирина Титова после увольнения из коллектива решила дать скандальное интервью, где рассказала о личном конфликте с Ольгой Серябкиной, пишет Супер.
По словам Титовой, во время репетиции Серябкина обложила ее матом, прокомментировав вокальные данные Ирины.
Из вас артистка только одна — Марианна (Кочурова — лидер нового состава группы, прим.ред,) А вы просто — две х...
— процитировала слова Ольги Ирина. После этого, по словам Титовой, Ольга выгнала ее из репетиционного помещения.
Представители Ольги Серябкиной в беседе с Super прокомментировали скандальное интервью экс-солистки SEREBRO:
Дело в том, что ведущий этого YouTube-шоу, где давала интервью Ирина — также экс-работник лейбла MALFA. Его уволили одним днем за безделье и махинации приблизительно в апреле. С тех пор он обижен и видимо таким способом пытается отомстить. Весь «конфликт», который описывает Ирина — обычная рабочая ситуация, Ольга как могла помогала новому составу группы, поддерживала, давала советы. Но некоторые из девочек, видимо, восприняли их в штыки, и обиделись. Ольга относится к этому с пониманием, но прозвучавшие в шоу громкие обвинения, без сомнений, будут изучены нашими юристами на предмет судебного иска за клевету.