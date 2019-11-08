Пт, 8.11.2019
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Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

Осень.

ФОТО: Mailiis Ollino

8 ноября отмечаем Дмитриев день 2019, или же день памяти великомученика Дмитрия Солунского.

Приметы на Дмитриев день 2019

  • Оттепель наступила 8 ноября – зима будет теплой и мокрой.
  • Пошел снег на Дмитриев день – Пасха тоже будет со снегом.
  • Иней утром 8 ноября виден – зимой будет очень много снега.
  • Реки 8 ноября еще не покрылись льдом – морозов не будет до конца ноября.

Дмитриев день 2019: что нельзя делать 8 ноября

  • Нельзя тяжело работать и выполнять работу по хозяйству.
  • Также в этот день нельзя забывать об усопших родственниках. Причем их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться или умыться.
  • Нельзя подавать обед до наступления темноты.
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