Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноября отмечаем Дмитриев день 2019, или же день памяти великомученика Дмитрия Солунского.
Приметы на Дмитриев день 2019
- Оттепель наступила 8 ноября – зима будет теплой и мокрой.
- Пошел снег на Дмитриев день – Пасха тоже будет со снегом.
- Иней утром 8 ноября виден – зимой будет очень много снега.
- Реки 8 ноября еще не покрылись льдом – морозов не будет до конца ноября.
Дмитриев день 2019: что нельзя делать 8 ноября
- Нельзя тяжело работать и выполнять работу по хозяйству.
- Также в этот день нельзя забывать об усопших родственниках. Причем их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться или умыться.
- Нельзя подавать обед до наступления темноты.