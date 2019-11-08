Владимир Кузьмин расстался с 28-летней возлюбленной и вернулся к бывшей жене

Народный артист России заинтриговал и обрадовал своих поклонников. Кузьмин опубликовал фото с женой Катей, с которой расстался полтора года назад. «Как-то так», — лаконично прокомментировал исполнитель нежный снимок. Екатерина подтвердила воссоединение, опубликовав тот же снимок с аналогичной подписью.

Екатерина Трофимова и Владимир Кузьмин прожили в браке 17 лет, несмотря на разницу в возрасте. Симпатичная блондинка моложе избранника на 27 лет. Однако летом прошлого года они сообщили о расставании. «С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой», — объявил тогда певец на личной странице в соцсети.

Вскоре стала известна причина семейной распри. Любвеобильный музыкант закрутил роман с яхтсменкой из Калининграда Светланой Карпухиной. Новая избранница Владимира младше его на 36 лет. Девушка с удовольствием делилась снимками со звездным возлюбленным на своей странице в Instagram. Однако отношения продлились недолго. Вскоре Светлана удалила свою страницу и пропала из поле зрения многочисленной армии поклонников Кузьмина.

Всё это время музыкант поддерживал дружеские и теплые отношения с Трофимовой. Екатерина продолжала общаться с детьми Владимира и путешествовала в компании его дочери Сони. Хорошо подумав, бывшие супруги решили начать всё с начала.

Трофимова рассказала, что они с мужем просто развелись и не делили имущество. После ссоры она перебралась в московскую квартиру, а сейчас просто вернулась в подмосковный дом музыканта. Екатерина опровергла информацию о том, что певец за время разлуки успел жениться на Светлане. Она также заявила, что «разлучница» не была директором Кузьмина и не работает сейчас в его команде.