«Karma is a bitch»: как живет Кристина Сысоева после разрыва с британским миллиардером

Существуют разные способы заявить о себе, но Кристина Сысоева добилась популярности, просто рассказав о своей гламурной жизни в Лондоне. Папа звезды шоу Meet the Russians работал в нефтяной компании, а потому отправил дочь в престижный институт Англии, где та отучилась на архитектора. Профессия не слишком пригодилась выпускнице: встретив лорда-миллиардера, она предпочла карьере статус светской леди и матери двоих детей.

«Мне нравится быть его музой. Мне не надо работать, чтобы пропадать на работе и он меня не видел. Нет, нет, такого не будет. Я счастливая, ухоженная, в бриллиантах, сижу дома, захотела Chanel — он мне купит, главное, чтобы улыбка была на моем лице», — признавалась модель в интервью.

Показывая в программе «Прямой эфир» дорогие брендовые вещи и платиновые кредитки, Кристина не лгала о материальном благополучии, а вот в разговорах о личной жизни явно лукавила. Оказалось, что Сысоева никогда не была замужем за мифическим «лордом Чарльзом». По фотографиям в Сети журналисты выяснили, что любовника и отца ее детей зовут Джайлз Маккей. Женатый олигарх встречался с еще одной моделью — Ифке Штурм. Осенью 2015-го Ифке получила тяжелую травму и впала в кому. Узнав об этом, Кристина Сысоева жестоко и грубо высказалась о сопернице, разместив в Instagram видео с фразой «Karma is a bitch».