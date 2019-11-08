Обессиленный внук Пугачевой пожаловался на тяжелую болезнь

Пресняков разместил пост, в котором искренне поблагодарил сотрудников клиники, сумевшим поставить его на ноги. По словам музыканта, некоторое время назад он умудрился подхватить неизвестный вид гриппа, который «вывел его из строя».

Так, у певца три дня держалась температура 39 градусов, а самым неприятным было то, что у него начали отказывать мышцы, и даже зубную пасту приходилось выдавливать двумя руками. на протяжении недели молодой человек страдал от болей.

«Полторы недели назад какой-то грипп хватанул. Мышцы будто перестали работать настолько, что я зубную пасту выдавливал двумя руками. Рад, что вся жесть позади», – написал внук примадонны.

От болезни удалось избавиться, и теперь жизни Никиты ничего не угрожает. Более того, молодой человек чувствует прилив сил и уже приступил к работе над альбомом.