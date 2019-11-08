Обессиленный внук Пугачевой пожаловался на тяжелую болезнь

Музыкант Никита Пресняков пожаловался поклонникам на плохое самочувствие, вызванное гриппом. В своем аккаунте в Instagram внук Аллы Пугачевой признался, что в период борьбы с недугом чувствовал себя невероятно обессиленным, пишет Topnews.
Пресняков разместил пост, в котором искренне поблагодарил сотрудников клиники, сумевшим поставить его на ноги. По словам музыканта, некоторое время назад он умудрился подхватить неизвестный вид гриппа, который «вывел его из строя».
Так, у певца три дня держалась температура 39 градусов, а самым неприятным было то, что у него начали отказывать мышцы, и даже зубную пасту приходилось выдавливать двумя руками. на протяжении недели молодой человек страдал от болей.
От болезни удалось избавиться, и теперь жизни Никиты ничего не угрожает. Более того, молодой человек чувствует прилив сил и уже приступил к работе над альбомом.
Впрочем, циничные пользователи в комментариях предположили, что внук Пугачевой переболел вовсе не гриппом, а какой-нибудь тропической болячкой, которую он привез из недавней поездки в Таиланд, где отдыхал вместе с друзьями.