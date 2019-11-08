Мужа больной Заворотнюк поддержала одна из богатейших женщин России

По некоторым данным, Ермолова побывала на ледовом шоу «Аленький цветочек», где задействован муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, выступающий в паре с супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - Татьяной Навкой.

Согласно размещенному снимку, бизнесвумен решила поддержать оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации Петра Чернышева. Так, в кадре запечатлено, как женщина держит фигуриста за руки и что-то ему говорит. «За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру – спасибо наша дорогая Светлана Ермолова», - отмечается в публикации.

Петра Чернышева поддержала одна из богатейших жещин России ФОТО: Instagram