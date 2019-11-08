Мужа больной Заворотнюк поддержала одна из богатейших женщин России

На странице поддержки тяжелобольной актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк появилась публикация, в которой выражается благодарность одной из самых богатых женщин России Светлане Ермоловой за поддержку, которую она оказывает семье знаменитости, пишет Topnews.
По некоторым данным, Ермолова побывала на ледовом шоу «Аленький цветочек», где задействован муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, выступающий в паре с супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - Татьяной Навкой.
Согласно размещенному снимку, бизнесвумен решила поддержать оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации Петра Чернышева. Так, в кадре запечатлено, как женщина держит фигуриста за руки и что-то ему говорит. «За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру – спасибо наша дорогая Светлана Ермолова», - отмечается в публикации.
Известно, что Светлана Ермолова давно дружит как с Чернышевым, так и с Татьяной Навкой. При этом деньги, вырученные за билеты на «Аленький цветочек», отправятся в фонды на лечение онкобольных детей.