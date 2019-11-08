Малахов рассказал Собчак, сколько платил Виторгану и Шурыгиной за участие в ток-шоу

Телеведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, какие гонорары выплачиваются за участие в шоу главным героям и экспертам, пишет Topnews.
Чтобы заставить их говорить на личные и весьма пикантные темы, им платят приличное вознаграждение. Для россиян из провинции эта сумма может равняться 15 000 рублей (210 евро).
По словам Малахова, самый большой гонорар за участие в его шоу получил Эммануил Виторган. Актер всей стране рассказал, как в 79 лет стал папой Этель и получил 1 800 000 рублей (25 000 евро).
Миллионный гонорар получил и популярный стилист Сергей Зверев за рассказ о приемном сыне Сергее, которого много лет назад спас от неминуемой гибели, забрав больным из детдома и вылечив.
В свою очередь жертва изнасилования Диана Шурыгина, героиня сразу несколько выпусков программы, изначально согласилась на всю страну рассказать о своем позоре за 10 000 рублей (140 евро).
Как признался телеведущий, за участие звезд в ток-шоу, в том числе и с помощью денег, продюсеры начали бороться еще четыре года назад. Сначала речь шла только о новогодних программах, а затем все вышло из берегов.