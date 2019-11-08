Леди Гага рассказала, что ее изнасиловали

«Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом, но я уцелела и продолжаю идти вперед», — заявила звезда.

Elle создал яркую фотосессию Леди Гаги, которая, к слову снова одинока. Недавно расставшаяся со своим партнером Дэном Хортоном, на фото певица позирует в черной шляпе, кружевном бюстгальтере и брюках.

СМИ сообщали о разрыве Леди Гаги и 37-летнего Хортона, который работал у артистки звукорежиссером. Впрочем, подробности, а в том числе и реальный срок отношений пары неизвестен. СМИ застали парочку целующейся на публике три месяца назад.