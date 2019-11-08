Леди Гага рассказала, что ее изнасиловали

Американская певица Леди Гага (Стефани Джермантотта) украсила обложку декабрьского номера журнала Elle. В интервью изданию 33-летняя актриса раскрыла немало секретов своей биографии, но самым громким стало откровение о том, что 14 лет назад ее изнасиловали, пишет Topnews.
«Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом, но я уцелела и продолжаю идти вперед», — заявила звезда.
Elle создал яркую фотосессию Леди Гаги, которая, к слову снова одинока. Недавно расставшаяся со своим партнером Дэном Хортоном, на фото певица позирует в черной шляпе, кружевном бюстгальтере и брюках.
СМИ сообщали о разрыве Леди Гаги и 37-летнего Хортона, который работал у артистки звукорежиссером. Впрочем, подробности, а в том числе и реальный срок отношений пары неизвестен. СМИ застали парочку целующейся на публике три месяца назад.
Однако недавно Леди Гага подтвердила свой новый статус в Instagram. Звезда разместила в Stories фото с девичника подруги, назвав себя «одинокая леди».