Анастасия Заворотнюк прервала молчание

В записи сообщается о начале московского блока спектакля на льду «Аленький цветочек», в котором принимает участие муж актрисы, фигурист Петр Чернышев. Главную роль в шоу исполняет Татьяна Навка.

«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!», - говорится в сообщении.

Запись сопровождается несколькими фотографиями, в том числе совместным снимком Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева.