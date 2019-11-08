Пт, 8.11.2019
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Анастасия Заворотнюк прервала молчание

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

ФОТО: Aleksey Ushenkov / RIA Novosti

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за три недели появилась новая запись, сообщает Рамблер.

В записи сообщается о начале московского блока спектакля на льду «Аленький цветочек», в котором принимает участие муж актрисы, фигурист Петр Чернышев. Главную роль в шоу исполняет Татьяна Навка.

«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!», - говорится в сообщении.

Запись сопровождается несколькими фотографиями, в том числе совместным снимком Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева.

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