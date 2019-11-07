Носки Майкла Джексона, оценили в несколько миллионов долларов

Первый раз расшитые стразами носки артист надел в мае 1983 года во время исполнения песни Billie Jean в шоу «Мотаун 25: Вчера, сегодня и навсегда» (Motown 25: Yesterday, Today, Forever). Вещь является частью личной коллекции менеджера певца Фрэнка Дилео, с которым он работал с 1984 по 1989 год. Майкл Джексон подарил их Дилео в качестве благодарности за помощь с организацией мирового турне Victory Tour.

В комплекте с носками на торги выставлена записка со словами: «дарю тебе эти носки за то, что ты никогда не позволял себе расслабиться во время Victory Tour» и подписью музыканта. На сайте указано, что начальная цена лота на торгах составит 100 тысяч долларов. Однако эксперты ожидают, что в итоге за него отдадут от одного до двух миллионов долларов.

В апреле 2018 года на торги выставили туфли-лоферы Майкла Джексона с того же выступления. Их стоимость оценивалась в пять тысяч долларов.