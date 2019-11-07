Парень не смог улететь из аэропорта, потому что его кота сочли слишком толстым

Пассажир Михаил Галин рассказал в Facebook о своем странном путешествии, где ему пришлось пойти на подмену кота, чтобы добраться до места назначения. Парень вместе с питомцем Виктором вылетел из Риги, где никаких вопросов к нему не возникло. В Москве тоже все начиналось хорошо: прошли ветконтроль и отправились регистрироваться на рейс во Владивосток. И тут паре попалась одна очень щепетильная сотрудница Шереметьево.

Женщина не только тщательно измерила весь багаж, но и принялась за усатого. При взвешивании обнаружилось, что пушистик отъелся до десяти килограммов и в самолет его пускать нельзя. Сотрудница категорически отказалась брать ответственность за два лишних килограмма и сослала кота в багаж. Только вот питомец непросто перенес и предыдущий полет в салоне.

Дама торжественно объявила, что кот отправляется в багаж. На все попытки объяснить, что кот живым не долетит восемь часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила,

— пишет Михаил Галин.

Договориться не получалось и с другими сотрудниками аэропорта. И тогда парень ради питомца просто решил сняться с рейса. А чтобы все же добраться до места, пришлось искать среди друзей хозяев похожего, но менее пухлого кота, который прошел бы контроль за Виктора. И через день Михаилу и его любимцу удалось наконец улететь.

Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно — весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета,