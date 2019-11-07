Чт, 7.11.2019
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Алена Водонаева показала мокрую киску

Алена Водонаева

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Экс-участница «Дома-2» сняла видео в ванной, пишет Utro.ru.

Алена Водонаева засняла похождения своего кота. Огромный мейн-кун по кличке Эскобар залез в унитаз лапами и пил оттуда воду.

«Что опять такое? Почему ты там пьешь воду? Ну как тебе не стыдно?» – говорит Водонаева, снимая киску.

Кошка Алены Водонаевой

ФОТО: скриншот

Необычный черный кот появился у Алены Водонаевой несколько лет назад. Сама она признается, что никогда не видела таких умных животных. С Эскобаром у звезды «Дома-2» сложились особые отношения: они вместе спят, а наутро мейн-кун будит хозяйку.

Видео смотрите ЗДЕСЬ!

Водонаева, неравнодушная к кошкам, и для себя выбирает такой образ. Недавно на одной из вечеринок красотка появилась в леопардовом наряде с ушками и раскрашенным лицом.

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