Алена Водонаева показала мокрую киску

Алена Водонаева засняла похождения своего кота. Огромный мейн-кун по кличке Эскобар залез в унитаз лапами и пил оттуда воду.

«Что опять такое? Почему ты там пьешь воду? Ну как тебе не стыдно?» – говорит Водонаева, снимая киску.

Кошка Алены Водонаевой ФОТО: скриншот

Необычный черный кот появился у Алены Водонаевой несколько лет назад. Сама она признается, что никогда не видела таких умных животных. С Эскобаром у звезды «Дома-2» сложились особые отношения: они вместе спят, а наутро мейн-кун будит хозяйку.

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