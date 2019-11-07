Мастурбация у детского сада в Тарту: в Facebook сообщают о мужчине-извращенце
Сегодня, 7 ноября, в Facebook распостранилась информация о мужчине, который, предположительно, занимался мастурбацией в автомобиле, припаркованном на улице Пеплери в Тарту. Согласно словам автора поста, его и раньше замечали за этим занятием, передает Elu24.
Этот тип сидел в машине без штанов и онанировал, орала музыка,
— написала жительница Тарту Гейди Яас.
По словам женщины, все началось еще летом, когда ее знакомый шел к своему автомобилю на улице Пеплери и увидел мастурбирующего в соседней машине мужчину.
Так как недалеко есть школа и детский сад, он сразу позвонил в полицию. Когда я пришла туда, автомобиль был припаркован около общежития. Позже я эту машину неоднократно видела пустой в этом же месте. Сегодня ехала на работу, припарковалась на улице Пеплери и увидела, что та же белая ŠKODA с номером 325 TJN припарковалась передо мной. Просидела в машине пять минут, проследила, как этот тип оставил мотор заведенным и опустил водительское кресло. Ready for action! (Готов к делу!). Подошла в машине и увидела, что он онанирует,
— написала Гейди Яас.
Гейди позвонила в полицию, так как рядом находятся школа и детский сад.
Перед общежитием на улице Пеплери мужчина неоднократно был пойман на непристойных действиях и это не нормально. Да, в своем автомобиле можешь делать все, что хочешь, но не около детей. Ждала полицию примерно 30 минут, но так как было очень холодно, я решила, что из-за какого-то онаниста не хватало только заболеть. В течение этого времени мимо машины прошло несколько детей. Тарту — маленький город. Скорее всего это не единственный случай, когда он так делает. Пожалуйста, поделитесь! Может, сам водитель Škoda это увидит,
— написала женщина.
Дежурный пресс-секретарь полиции Мария Гоняк подтвердила Elu24, что это действительно случилось:
Действительно, сегодня, в 9.15 в полицию сообщили об описанном выше случае. Для проверки обстоятельств случившегося, начато дело о проступке.