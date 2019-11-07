Мастурбация у детского сада в Тарту: в Facebook сообщают о мужчине-извращенце

Перед общежитием на улице Пеплери мужчина неоднократно был пойман на непристойных действиях и это не нормально. Да, в своем автомобиле можешь делать все, что хочешь, но не около детей. Ждала полицию примерно 30 минут, но так как было очень холодно, я решила, что из-за какого-то онаниста не хватало только заболеть. В течение этого времени мимо машины прошло несколько детей. Тарту — маленький город. Скорее всего это не единственный случай, когда он так делает. Пожалуйста, поделитесь! Может, сам водитель Škoda это увидит,