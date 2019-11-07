Может ли человек чихать во сне

Специалисты, долгое время исследовавшие этот вопрос, пришли к выводу, что теоретически чихнуть во сне человек может, но вот на практике таких случаев зафиксировано не было.

Когда человек находится довольно долго в горизонтальном положении, слизистая носа немного отекает, за счет чего повышается чувствительность, например, к микроскопическим частицам пыли в воздухе. Казалось бы, чихай — не хочу. Но почему-то этого не происходит.

Все дело в том, что за рефлекторное чихание, как и за большинство процессов в организме, отвечает мозг. Во время же сна тот его отдел, который стимулирует чихание, остается неактивным. Кроме того, практически все мышцы лица, скоординированная работа которых включает процесс чихания, парализованы, что также не дает возможности активировать данную функцию.