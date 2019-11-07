Киркоров занимается спортом с гантелями от Louis Vuitton

Их король российской поп-эстрады получил в подарок для домашних тренировок. Такой необычный и щедрый презент удивил не только поклонников артиста, но и его самого. Стоимость спортинвентаря — 1 800,00 евро.

Неудивительно, что певец, несмотря на плотный концертный график, не стал откладывать их в долгий ящик и тут же приступил к тренировкам, первую из которых запечатлел для своих подписчиков в Instagram, передает Wday.

Он отметил, что после такого подарка ему не отвертеться от регулярных занятий, это была не разовая акция прокачки мускул. По словам Киркорова, эти гантели стали модным мотиватором на пути к здоровью.