Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией. Мать девочки, визажист Светлана Белогурова, заявила, что актер не помогает ребенку материально. Сегодня состоялось судебное заседание по громкому делу, пишет Стархит.
Артист остался доволен решением суда и впервые публично высказался по этому поводу.
Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!
— отметил 30-летний Александр в личном блоге.
Теперь Головин будет ежемесячно перечислять дочке алименты в размере двух минимальных размеров оплаты труда в России (в этом году - 11 280 рублей, то есть 160 евро). Об этом сообщила мать полуторагодовалой малышки. Светлану очень возмутило, что актеру вообще хватило смелости судиться.
Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!
— эмоционально заявила Белогурова.
Также Светлана обратилась к Головину через социальные сети, упрекнув его в том, что тот практически не видится с Оливией.
Лучше бы ты пост опубликовал, как дочке подарки отправляешь, а не как выиграл суд. Посмотри на историю со Стасом Пьехой, как он помогает сыну,
— отметила она.
По словам Белогуровой, с момента рождения Оливии актер не выходил на связь. Поняв, что достучаться до него невозможно, Светлана предала свою историю огласке.
Я просила тебя помочь нам в первые три года, пока я не начну работать, а Оливка не пойдет в садик. Но ты не ответил. Ни разу! Да, я пошла на телевидение, пошла в суд, потому что ты не отвечаешь нам до сих пор. И теперь ты гордишься работой своих адвокатов? Да это позор! Больше тебе никто из нас не напишет, гордись до пенсии, как говорится,
— гневно заявила визажист.
Напомним, роман между Белогуровой и Головиным начался в 2017 году на киносъемках. Светлана рассказывала, что артист обрадовался, узнав о ее беременности, но потом решил прервать общение, толком не объяснившись.