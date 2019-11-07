Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

Я просила тебя помочь нам в первые три года, пока я не начну работать, а Оливка не пойдет в садик. Но ты не ответил. Ни разу! Да, я пошла на телевидение, пошла в суд, потому что ты не отвечаешь нам до сих пор. И теперь ты гордишься работой своих адвокатов? Да это позор! Больше тебе никто из нас не напишет, гордись до пенсии, как говорится,