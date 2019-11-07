«Я обогатилась за счет семьи Алекса»: Виктория Боня рассказала о жизни с экс-супругом

В ходе интервью звезда настолько разоткровенничалась, что впервые решилась рассказать всю правду о своей беременности, замужестве с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, о том, как распределялись финансы в семье, о воспитании детей и о том, как она обогатилась за счет семьи бывшего мужа.

Я обогатилась за счет семьи Алекса. От его отца я получила огромное количество хороших советов и знаний. Я стала другая, начала по-другому смотреть на воспитание дочери, на то, как она должна себя вести и как должна выглядеть, – делится Боня. – В начале наших отношений я зарабатывала больше мужа, поэтому мы решили все затраты делить поровну. Мы жили, снимали квартиру, рожали – все 50/50.И только спустя какое-то время он смог сам полностью обеспечивать семью,

— рассказала Виктория.

Ведущая проекта Рамина Эсхакзай задала провокационный вопрос о том, как Боне удалось попасть на красную дорожку Каннского фестиваля, ведь по слухам своей карьере она обязана экс-супругу:

«Я приехала в Монако работать на радио «Шик». Соответственно, в первый раз на фестиваль я попала по аккредитации как радиоведущая. На второй или третий день мое имя уже начали подписывать на фотографиях в репортажах с красной дорожки. После этого меня уже начали приглашать на различные гала-ужины, дизайнеры и ювелирные дома начали предлагать сотрудничество, журналы печатать на обложках.