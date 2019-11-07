Вышел документальный фильм о рэпере Децле

В фильм, который длится почти два часа, вошли архивные фото и видео из жизни музыканта, интервью с его родителями Александром и Ириной Толмацкими, воспоминания его коллег и друзей, а также записи с концертных выступлений рэпера.

Ключевой темой фильма так или иначе стали отношения Кирилла (настоящее имя Децла. — Прим. ред.) с его отцом. Александр Толмацкий продюсировал сына в начале его карьеры, однако в 2003 году Децл, поссорившись с отцом, пустился в свободное плавание, и, как считают некоторые его поклонники, сделал это зря: его новый проект Le Truk оказался куда менее удачным, хотя он и продолжал выпускать новые композиции и давал концерты.

Друзья Децла рассказали, что он пристрастился к запрещенным веществам (многие, кстати, полагали, что причиной смерти рэпера стали именно наркотики). Его музыка стала все больше походить на регги, нежели на подростковый рэп, который когда-то его и прославил.

Тимати, который дружил с Децлом, вспомнил, как они вместе начинали работать — сначала он был у Толмацкого бэк-вокалистом, и рассказал, как Кирилл впервые сделал себе дреды.

До самой смерти рэпер так и не помирился со своим отцом, который в фильме признался, что не пожалел, что придумал проект "Децл".

Я прекрасно понимал, что я делаю. Мне все это нравилось. Я понял, что попал на эту жилу и должен был открыть эти двери,

— говорит он.

Возлюбленная рэпера Юлия Киселева и их 13-летний сын Тони в фильме сниматься отказались.

В прокат фильм "С закрытыми глазами" не выйдет, однако на онлайн-платформе его можно посмотреть совершенно бесплатно.