Девушки, держите себя в руках! Влад Топалов показал, до чего его довел брак с Региной Тодоренко

Певец Влад Топалов недоволен собственным внешним видом. Артист намекнул, что разъелся, став мужем телеведущей Регины Тодоренко, пишут Дни.ру.
Еще в мае этого года Топалов жаловался на лишний вес. Артист говорил тогда, что поправился на десять килограммов из-за отказа от курения. Влад обещал вернуться в былую форму к свадебной церемонии в Италии.
Как и планировалось, торжество состоялось в начале июля. Однако, судя по сегодняшнему посту артиста в Instagram, желаемого веса он так и не достиг.
Влад Топалов опубликовал коллаж из двух фотографий. Артист сравнил снимки, которые сделаны с разницей в несколько лет – до и после того, как он стал семейным человеком. Интересно, что на фото, которое сделано во времена его холостой жизни, он выглядит спортивнее.
Слева: не пью, не курю, кристально чистый и здоровый! Женат. Есть ребенок. Справа: не женат, без детей, пью, курю, веду разгульный образ жизни. Никакого ЗОЖа. Ну, думайте сами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.),
- написал Влад Топалов ниже.
Подписчики поспешили успокоить вокалиста. Интернет-обыватели отмечали, что многие, как мужчины, так и женщины, после свадьбы набирают килограммы – это нормально. "Ничего ужасного! заматерел просто!)", "Это все айфон и Камера", "Мы, те, кто женаты – откормлены хорошо", "Это после родов, придешь в форму", "Все лучше и лучше, скоро будет пузико", – подбадривали Влада Топалова поклонники.