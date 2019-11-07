Девушки, держите себя в руках! Влад Топалов показал, до чего его довел брак с Региной Тодоренко

Еще в мае этого года Топалов жаловался на лишний вес. Артист говорил тогда, что поправился на десять килограммов из-за отказа от курения. Влад обещал вернуться в былую форму к свадебной церемонии в Италии.

Как и планировалось, торжество состоялось в начале июля. Однако, судя по сегодняшнему посту артиста в Instagram, желаемого веса он так и не достиг.

Влад Топалов опубликовал коллаж из двух фотографий. Артист сравнил снимки, которые сделаны с разницей в несколько лет – до и после того, как он стал семейным человеком. Интересно, что на фото, которое сделано во времена его холостой жизни, он выглядит спортивнее.

Слева: не пью, не курю, кристально чистый и здоровый! Женат. Есть ребенок. Справа: не женат, без детей, пью, курю, веду разгульный образ жизни. Никакого ЗОЖа. Ну, думайте сами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.),

- написал Влад Топалов ниже.