Как правильно собрать ручную кладь: советы и главные ошибки

Сотрудники авиакомпании Emirates рассказали путешественникам, как правильно собрать ручную кладь и ничего не забыть. По их мнению, самой частой ошибкой пассажиров является неэффективное планирование путешествия, из-за которого в сумке оказывается много ненужных вещей, пишет Сегодня.
Всегда заранее обдумывайте, что вам понадобится во время рейса, и главное, в каком порядке вы эти вещи будете доставать. В противном случае, часто придется распаковывать почти пол-сумки, прежде чем добраться до нужной вещи,
– заявляют члены экипажа в интервью изданию The Sun.
Emirates также посоветовали отказаться от книг и туристических буклетов в багаже, которые порой занимают много места и добавляют вес. Вместо этого лучше взять с собой гаджет или тонкий ноутбук, куда заранее закачать электронные версии.
Как собрать ручную кладь в самолет: советы
- Избегайте громоздкого электронного оборудования. Это позволит облегчить прохождение контроля безопасности.
- Скатывать одежду в виде валиков, чтобы не было складок.
- Убирать наряды для особенных мероприятий в отдельную сумку и перевозить их только в багаже.
- Обязательно берите в самолет наушники с шумоподавлением, маску для сна и хороший дорожный адаптер для зарядки и питания электронных устройств.