Чт, 7.11.2019
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Как правильно собрать ручную кладь: советы и главные ошибки

Салон самолета. Фото иллюстративное.

ФОТО: matej kastelic/PantherMedia / matej kastelic

Сотрудники авиакомпании Emirates рассказали путешественникам, как правильно собрать ручную кладь и ничего не забыть. По их мнению, самой частой ошибкой пассажиров является неэффективное планирование путешествия, из-за которого в сумке оказывается много ненужных вещей, пишет Сегодня.

Всегда заранее обдумывайте, что вам понадобится во время рейса, и главное, в каком порядке вы эти вещи будете доставать. В противном случае, часто придется распаковывать почти пол-сумки, прежде чем добраться до нужной вещи,

– заявляют члены экипажа в интервью изданию The Sun.

Emirates также посоветовали отказаться от книг и туристических буклетов в багаже, которые порой занимают много места и добавляют вес. Вместо этого лучше взять с собой гаджет или тонкий ноутбук, куда заранее закачать электронные версии.

Как собрать ручную кладь в самолет: советы

  • Избегайте громоздкого электронного оборудования. Это позволит облегчить прохождение контроля безопасности.
  • Скатывать одежду в виде валиков, чтобы не было складок.
  • Убирать наряды для особенных мероприятий в отдельную сумку и перевозить их только в багаже.
  • Обязательно берите в самолет наушники с шумоподавлением, маску для сна и хороший дорожный адаптер для зарядки и питания электронных устройств.
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