Видео: смотрите, как проходит обучение порноактеров в специальном лагере

Съемочная группа портала отправилась к Саманте Мак — продюсеру фильмов для взрослых и магнату индустрии, которая сама занимается отбором порноактеров для лагеря. Его особенность в том, что там работают только женщины, а предназначен он для того, чтобы проверить мужские таланты.

В тренировочном лагере Мак выбирает самых горячих актеров и помогает им овладеть необходимыми знаниями и навыками, чтобы успешно начать карьеру в порно.

Саманта организовала свой лагерь, потому что увидела проблему в киноиндустрии для взрослых и захотела исправить положение — по ее мнению, в Ванкувере не хватало подходящих талантов. Именно поэтому в ее школе три этапа, направленные на развитие у актеров выносливости, устойчивости и способности сдерживать себя. По итогам отбора выявляется победитель, с которым продолжают работать, чтобы подготовить его к выходу на большие экраны.

На кадрах видно, как Мак ставит перед мужчинами задачу устоять перед действиями дам, заставляя их эякулировать в точно определенное время — ни на минуту раньше или позже.