Королева Великобритании отказалась от натурального меха

Букингемский дворец официально объявил о том, что Ее Величество королева Елизавета II решила отказаться от натурального меха в своем гардеробе, пишет The Daily Telegraph. При необходимости она будет использовать в своей одежде его искусственный аналог, пишет Русский TVNET.
Отныне вся новая одежда королевы, включая пальто, шапки и меховые накидки, будет изготавливаться из искусственного меха. Эту информацию подтверждает и Анжела Келли, швея и многолетний дизайнер костюмов Елизаветы II.
Представители общества по защите прав животных высоко оценили решение королевы, отметив его важность в деле изменения отношения общества к использованию натурального меха.
Мы очень довольны решением Ее Величества прекратить носить натуральный мех. Это также отражает настроение британской общественности в целом. Глава государства, который выходит в свет без натурального меха, убедительно заявляет о том, что этот материал больше не принадлежит марке Brand Britain,
— сказала исполнительный директор Humane Society International Клэр Басс.
Как уточнили в Букингемском дворце, Ее Величество королева Елизавета II продолжит носить те меховые изделия, которые были приобретены или созданы для нее лично ранее — от шляп до церемониальных мантий.