Чт, 7.11.2019
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Королева Великобритании отказалась от натурального меха

Ее Величество королева Елизавета II

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/PA Wire/PA Images

Букингемский дворец официально объявил о том, что Ее Величество королева Елизавета II решила отказаться от натурального меха в своем гардеробе, пишет The Daily Telegraph. При необходимости она будет использовать в своей одежде его искусственный аналог, пишет Русский TVNET.

Отныне вся новая одежда королевы, включая пальто, шапки и меховые накидки, будет изготавливаться ​​из искусственного меха. Эту информацию подтверждает и Анжела Келли, швея и многолетний дизайнер костюмов Елизаветы II.

Представители общества по защите прав животных высоко оценили решение королевы, отметив его важность в деле изменения отношения общества к использованию натурального меха.

Мы очень довольны решением Ее Величества прекратить носить натуральный мех. Это также отражает настроение британской общественности в целом. Глава государства, который выходит в свет без натурального меха, убедительно заявляет о том, что этот материал больше не принадлежит марке Brand Britain,

— сказала исполнительный директор Humane Society International Клэр Басс.

Как уточнили в Букингемском дворце, Ее Величество королева Елизавета II продолжит носить те меховые изделия, которые были приобретены или созданы для нее лично ранее — от шляп до церемониальных мантий.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AFP/SCANPIX

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