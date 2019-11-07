Экс-король Малайзии решил откупиться от Оксаны Воеводиной

Мухаммад готов пополнить счета фонда сначала на 195 тысяч фунтов стерлингов, а затем еще перевести бывшей жене лично около 100 тысяч долларов. Деньги россиянка может получить только при условии, что ни она, ни ее сын никогда больше не попытаются с ним связаться. К тому же Воеводина должна будет закрыть все аккаунты в соцсетях, где она продолжает публиковать фото ребенка и самого Мухаммада.

Известна реакция модели на предложение бывшего мужа. Россиянка его отклонила и заявила, что будет добиваться проведения ДНК-экспертизы для установления отцовства Мухаммада и доказательства того, что ее сын является наследником экс-короля Малайзии.