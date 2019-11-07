Татьяна Навка: «Петру Чернышеву нужно работать, пока Настя борется с болезнью»

Фигуристка представила ледовое шоу по мотивам сказки «Аленький цветочек». Главную роль в постановке исполняет Петр Чернышев, который сейчас переживает трудный период. Его супруге Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, пишет Starhit.ru.
Вчера состоялась премьера ледового шоу «Аленький цветочек», за постановку которого отвечает Татьяна Навка. Главную роль олимпийская чемпионка исполняет в тандеме с Петром Чернышевым. Для него этот проект является особенным, ведь, как заявила Навка, часть прибыли от шоу будет направлена в помощь Анастасии Заворотнюк.
Спектакль пройдет до 10 ноября в ледовом дворце «Мегаспорт». Татьяна призналась, что, несмотря на тяжелые переживания, ее коллега старается отдаваться делу на все сто процентов. «Действительно сложная ситуация в семье у Петра, но жизнь продолжается, нужно работать. На мой взгляд, выступления для него, наоборот, хороший обмен энергией с публикой. Как вы знаете, я объявила, что все средства от заключительного шоу, которые заработает компания, мы передадим в поддержку семье Петра, потому что Анастасия борется с серьезной болезнью. Настя — молодец и умничка! Мы надеемся, что поможем ей. Все ребята — молодцы, что поддержали», — поделилась звезда фигурного катания.
Татьяна также отметила, что очень волнуется перед выходом на лед. Впервые «Аленький цветочек» был представлен еще 10 месяцев назад, но нервозность премьеры дает о себе знать. Кроме того, на генеральной репетиции, которая проходила всего за несколько часов до начала спектакля, едва не произошел неприятный инцидент. «Нас на каждом шагу подстерегают неожиданности. Кто-то перепутал тросы и повесил более длинные. Они начали запутываться», — сообщила Навка.
Напомним, что Чернышев уже не первый раз выходит на лед с Навкой. Коллеги исполняют центральные роли в ледовом шоу «Руслан и Людмила». Их совместный прокат наполнен сложными пируэтами и элементами акробатики. Так, недавно спортсменка едва не получила травму во время прыжка. К счастью, партнер в нужный момент оказался рядом и спас ее от падения. «Настоящий рыцарь и кавалер!» — благодарила фигуристка Чернышева.
С большим теплом Татьяна относится и к Анастасии Заворотнюк, искренне желая ей поскорее вернуться к здоровой полноценной жизни. «Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», — заключила Татьяна Навка.