Татьяна Навка: «Петру Чернышеву нужно работать, пока Настя борется с болезнью»

Вчера состоялась премьера ледового шоу «Аленький цветочек», за постановку которого отвечает Татьяна Навка. Главную роль олимпийская чемпионка исполняет в тандеме с Петром Чернышевым. Для него этот проект является особенным, ведь, как заявила Навка, часть прибыли от шоу будет направлена в помощь Анастасии Заворотнюк.

Спектакль пройдет до 10 ноября в ледовом дворце «Мегаспорт». Татьяна призналась, что, несмотря на тяжелые переживания, ее коллега старается отдаваться делу на все сто процентов. «Действительно сложная ситуация в семье у Петра, но жизнь продолжается, нужно работать. На мой взгляд, выступления для него, наоборот, хороший обмен энергией с публикой. Как вы знаете, я объявила, что все средства от заключительного шоу, которые заработает компания, мы передадим в поддержку семье Петра, потому что Анастасия борется с серьезной болезнью. Настя — молодец и умничка! Мы надеемся, что поможем ей. Все ребята — молодцы, что поддержали», — поделилась звезда фигурного катания.

Татьяна также отметила, что очень волнуется перед выходом на лед. Впервые «Аленький цветочек» был представлен еще 10 месяцев назад, но нервозность премьеры дает о себе знать. Кроме того, на генеральной репетиции, которая проходила всего за несколько часов до начала спектакля, едва не произошел неприятный инцидент. «Нас на каждом шагу подстерегают неожиданности. Кто-то перепутал тросы и повесил более длинные. Они начали запутываться», — сообщила Навка.

Напомним, что Чернышев уже не первый раз выходит на лед с Навкой. Коллеги исполняют центральные роли в ледовом шоу «Руслан и Людмила». Их совместный прокат наполнен сложными пируэтами и элементами акробатики. Так, недавно спортсменка едва не получила травму во время прыжка. К счастью, партнер в нужный момент оказался рядом и спас ее от падения. «Настоящий рыцарь и кавалер!» — благодарила фигуристка Чернышева.