Леди Гага поделилась подробностями романа с Брэдли Купером

Известная певица Леди Гага в последние полгода привлекает внимание общественности своей личной жизнью. Сама артистка не комментирует свои отношения с кем-либо, но ей активно приписывали роман с Брэдли Купером.
На Леди Гагу буквально ополчилось полмира после того, как Купер расстался с моделью Ириной Шейк после четырех лет отношений и рождения дочери. Тогда в СМИ ходила информация о том, что Брэдли изменял Ирине с Леди Гагой. Даже когда актер еще встречался с моделью, они с Гагой активно играли роль влюбленных и после того, как вышел их совместный фильм.
Леди Гага говорит о том, что они с Купером хотели убедить зрителей в своих чувствах, но на самом деле они просто друзья. Певица до сих пор в шоке от того, что ее обвинили в том, что она разрушила отношения Брэдли.
«Я знаю, что люди хотели верить в наши романтические отношения, а пресса просто сошла с ума. Да, мы создали любовную историю в нашем фильме, и мы просто поддерживали эти образы наших героев. Нам нравилось делать вид, что между нами есть настоящее сильное чувство. Мы также хотели показать любовь во время совместных выступлений. Но, поверьте, все эти взгляды и придыхания на камеру — это хорошо поставленный номер», — поделилась Леди Гага.