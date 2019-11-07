Леди Гага поделилась подробностями романа с Брэдли Купером

Известная певица Леди Гага в последние полгода привлекает внимание общественности своей личной жизнью. Сама артистка не комментирует свои отношения с кем-либо, но ей активно приписывали роман с Брэдли Купером.

На Леди Гагу буквально ополчилось полмира после того, как Купер расстался с моделью Ириной Шейк после четырех лет отношений и рождения дочери. Тогда в СМИ ходила информация о том, что Брэдли изменял Ирине с Леди Гагой. Даже когда актер еще встречался с моделью, они с Гагой активно играли роль влюбленных и после того, как вышел их совместный фильм.

Леди Гага говорит о том, что они с Купером хотели убедить зрителей в своих чувствах, но на самом деле они просто друзья. Певица до сих пор в шоке от того, что ее обвинили в том, что она разрушила отношения Брэдли.