Чт, 7.11.2019
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«Наша физическая близость все усложняла»: лучшая подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи об их романе

Уитни Хьюстон (2006).

ФОТО: Matt Sayles/AP

Годами вокруг отношений Уитни Хьюстон и ее лучшей подруги Робин Кроуфорд ходило много слухов: девушки были неразлучны с 80-х и очень близки. Со дня смерти Уитни прошло больше семи лет, и вот Робин решила рассказать всю правду в новых мемуарах, подтвердив все догадки, пишет Супер.

По ее словам, дружбой дело действительно не ограничивалось:

Мы хотели быть вместе, только вдвоем. Никогда не вешали ярлыки, просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда.

Девушки познакомились еще подростками и сразу друг другу понравились, а вскоре между ними возникли романтические чувства.

Однако Робин сообщила, что физический аспект их отношений закончился, когда Хьюстон испугалась за свою карьеру:

Она сказала, что между нами больше не будет физической близости, потому что это все усложняло. Сказала, что если люди о нас узнают, они используют эту информацию против нас. Так обстояли дела в 80-х.

Семья Уитни всегда была против их романа: по словам певицы, ее мама считала отношения между двумя женщинами противоестественными.

Но Уитни знала, что я люблю ее, и я знала, что чувства взаимны. Мы были всем друг для друга и поклялись всегда быть рядом,

— поведала 58-летняя Робин.

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