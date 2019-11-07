«Может получить леща»: Дмитрий Тарасов признался, что может ударить женщину

Футболист Дмитрий Тарасов, который принял участие в съемках блога своего друга и однофамильца Саши T-killah, внезапно разоткровенничался на тему рукоприкладства мужчин в отношении своих дам, пишет Супер.
Он заявил, что считает допустимым «дать леща» женщине, если она ведет себя слишком эмоционально:
Есть предел, красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить леща, я считаю.
T-killah, который явно удивился резкому высказыванию друга, свел разговор в шутку, дав пощечину самому Дмитрию со словами: «это тебе от всех женщин сейчас».