Чт, 7.11.2019
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  • «Может получить леща»: Дмитрий Тарасов признался, что может ударить женщину

«Может получить леща»: Дмитрий Тарасов признался, что может ударить женщину

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

ФОТО: Instagram

Футболист Дмитрий Тарасов, который принял участие в съемках блога своего друга и однофамильца Саши T-killah, внезапно разоткровенничался на тему рукоприкладства мужчин в отношении своих дам, пишет Супер.

Он заявил, что считает допустимым «дать леща» женщине, если она ведет себя слишком эмоционально:

Есть предел, красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить леща, я считаю.

T-killah, который явно удивился резкому высказыванию друга, свел разговор в шутку, дав пощечину самому Дмитрию со словами: «это тебе от всех женщин сейчас».

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