Пальчики оближешь! А вы рискнете съесть 6-килограммовый гамбургер сотню евро?

Шеф-повар говорит, что на самом деле этот сандвич весит даже более шести килограммов и он действительно самый большой в стране. Вот его ингредиенты: почти 2 килограмма хлеба, 4 килограмма свинины или говядины, 1 килограмм бекона. И помимо мяса там есть еще овощи, соусы и другие ингредиенты.

Такой гамбургер можно приобрести в Бангкоке и стоить он будет от 75 до 105 евро, цена зависит от начинки, но если вы не очень хотите платить такую сумму, то можно принять участие в конкурсе. Тот, кто съест этот гигантский сандвич за 9 минут, платить ни за что не должен и еще сверху ему дадут около 300 евро. Но даже здоровяк не смогут съесть всё, что было на тарелке. Но там еще помимо гамбургера предлагается картошка фри и ее тоже надо съесть.