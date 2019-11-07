Рэпер T.I. каждый год проверяет дочь на девственность: «Ей 18, и она невинна»

Американский рэпер T.I., впрочем, как и его коллеги, никогда не отличался примерным поведением и заработал славу скандальными выходками. Однако свою 18-летнюю дочь он держит в ежовых рукавицах, и, похоже, секс до брака девушке не светит.
В одном из интервью T.I. спросили, не стесняется ли 39-летний певец говорить с дочерью на интимные темы.
У нас все гораздо серьезнее. Мы не только разговариваем об этом, мы ежегодно ездим к гинекологу, чтобы проверить сохранность ее девственной плевы,
— заявил строгий отец.
Казалось, что рэпер шутит, но он продолжил:
На следующий день после праздничной вечеринки, пока Дейя наслаждается подарками, я клею ей на дверь записку: «Гинеколог. Завтра. 9.30».
По закону врач не должен разглашать информацию о пациенте, но в таком случае подозрительный музыкант спрашивает у дочери: «Ты от меня что-то скрываешь?». Дейе ничего не остается делать, как подписать все бумаги, в которых она дает согласие на информирование отца о ее любых медицинских диагнозах.
Ей 18, и она невинна,
— объявил гордый рэпер на весь мир.
Журналисту оставалось только пожалеть бедную девушку, которая в этом году поступила в колледж, но ее жизнь напоминает тюремное заключение.