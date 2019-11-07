Чт, 7.11.2019
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Рэпер T.I. каждый год проверяет дочь на девственность: «Ей 18, и она невинна»

T.I.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

Американский рэпер T.I., впрочем, как и его коллеги, никогда не отличался примерным поведением и заработал славу скандальными выходками. Однако свою 18-летнюю дочь он держит в ежовых рукавицах, и, похоже, секс до брака девушке не светит.

T.I. c семьей. Старшей дочери нет на снимке. 

ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures/SAD/MPI/Capital Pictures

В одном из интервью T.I. спросили, не стесняется ли 39-летний певец говорить с дочерью на интимные темы.

У нас все гораздо серьезнее. Мы не только разговариваем об этом, мы ежегодно ездим к гинекологу, чтобы проверить сохранность ее девственной плевы,

— заявил строгий отец.

Казалось, что рэпер шутит, но он продолжил:

На следующий день после праздничной вечеринки, пока Дейя наслаждается подарками, я клею ей на дверь записку: «Гинеколог. Завтра. 9.30».

По закону врач не должен разглашать информацию о пациенте, но в таком случае подозрительный музыкант спрашивает у дочери: «Ты от меня что-то скрываешь?». Дейе ничего не остается делать, как подписать все бумаги, в которых она дает согласие на информирование отца о ее любых медицинских диагнозах.

Ей 18, и она невинна,

— объявил гордый рэпер на весь мир.

Журналисту оставалось только пожалеть бедную девушку, которая в этом году поступила в колледж, но ее жизнь напоминает тюремное заключение.

Фото Дейи смотри здесь!

T.I. c женой. 

ФОТО: KEVORK DJANSEZIAN/REUTERS

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