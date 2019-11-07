«Усыновите меня!»: Екатерина Климова взбудоражила поклонников новой фотосессией

Известная еще со времен сериала "Бедная Настя" актриса Екатерина Климова решила поделиться со всем миром новой фотографией. Кадр оценили эстеты, ведь в нем есть все – бассейн, мокрая красивая женщина и подчеркнувшее шикарный бюст розовое платье, пишут Дни.ру.
На фотографии актриса в платье с пышной юбкой позирует в воде. Екатерина расслаблена и явно наслаждается происходящим. Фанаты отметили естественную красоту женщины, сравнив ее с Афродитой.
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Рыбка Ненаглядная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... Красивая несравненная Русалочка... Красота в Красоте...!!!
– восхитился подписчик звезды.
Другой же попросил его усыновить.
Кто-то не удержался от шуток из-за наряда Климовой: "В следующий раз заплыв в шубе обязательно сделайте!"
Комментаторы обсудили и то, что Климова выглядит почти ровесницей своей 17-летней дочери. Все они пришли к выводу: если женщина по-настоящему чувствует себя счастливой, это отражается на ее внешности.
Пример красивой женщины! С естественной красотой и женственностью, без пошлости и дешевого самоутверждения,
– отметила подписчица Екатерины.