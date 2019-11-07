Ученые создали часы, которые нельзя потерять. Они становятся частью тела человека...

Группа исследователей из Колледжа инженерных и прикладных наук Университета Нанкин, Китай, разработала новое поколение гибких дисплеев. Изобретение уже сейчас можно закрепить на коже человека и вывести на него часы или даже целый дисплей смартфона, пишет ACS Materials Letters.

Разработка основана на технологии электролюминесцентных дисплеев переменного тока (ACEL), которые можно размещать на любой поверхности. Однако, чтобы такие экраны получились достаточно яркими, раньше им требовалось высокое напряжение, опасное для человека.

Но исследователям наконец удалось создать систему отображения на основе такой технологии, которая работает при более низких и безопасных напряжениях. Для демонстрации возможностей своей разработки команда учёных сделала четырёхзначный дисплей и закрепила его на руке добровольца — получились футуристические часы.

Устройство представляет собой временную электронную татуировку, настолько тонкую, что она не сковывает движения. Ее можно в любой момент снять или закрепить на одежде.

В ближайшем будущем такие дисплеи, по словам профессора Дешенга Конга, одного из разработчиков новинки, появятся у любителей фитнеса:

Я бы сказал, что это вспомогательный компонент для будущих поколений фитнес-устройств или других умных устройств. По-настоящему деформируемый дисплей показывает направление эволюции интеллектуальных гаджетов в мягкую и гибкую форму для интеграции с нашими телами.

По мнению учёных, у разработки большие перспективы в медицине — умные тату позволят в реальном времени контролировать состояние пациентов, больных диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но для этого исследователям еще предстоит завершить эксперименты с гибкими датчиками: