Зачем он это делает? Скандальный сицилийский бизнесмен и красавец просит прощения у жителей Эстонии

Джованни Спозато был частью сразу же нескольких больших скандалов в Эстонии, один из которых связан с покупкой Эстонской железной дороги. Много лет назад его поведение вызывало больше вопросов, чем ответов. Все пытались понять: кто он и чьи интересы представляет. Его тогда знали по кличке «Сумасшедший Иван» (Crazy Ivan).

Джованни сам из бедной сицилийской семьи, потом отправился искать счастье в Великобританию и постсоветскую Россию, где отлично выучил русский. Спозато жил очень яркой жизнью.

Кто такой Джованни Спозато и чем он известен в нашей стране?

В октябре 2001 года Таллинской городской суд признал Спозато виновным в заказе поджога автомобиля родителей его невесты и назначил тогда итальянцу штраф в размере 111 247 крон (около 7000 евро).

Потом Спозато объявился в Эстонии в 2001 году, когда удивил всех ни на шутку высказыванием, что готов приобрести 66 процентов акций Эстонской железной дороги за 150 миллионов долларов, а также оставит правительству пустой чек на остальные 34 процента. Также Спозато обещал инвестировать в Эстонию по 12 миллиардов крон ежегодно. Деньги, как он тогда признался, имели российское происхождение.