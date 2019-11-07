Зачем он это делает? Скандальный сицилийский бизнесмен и красавец просит прощения у жителей Эстонии

Джованни Спозато (48) спустя 10 лет дал первое интервью журналистам программы «Очевидец» на эстонском телевидении. Сицилийский бизнесмен лишь теперь, спустя годы признает, что его поведение по отношению к эстонцам было обидным и он готов принести извинения. Спозато считает, что вел тогда себя очень дерзко и был настоящим дураком.
Джованни Спозато был частью сразу же нескольких больших скандалов в Эстонии, один из которых связан с покупкой Эстонской железной дороги. Много лет назад его поведение вызывало больше вопросов, чем ответов. Все пытались понять: кто он и чьи интересы представляет. Его тогда знали по кличке «Сумасшедший Иван» (Crazy Ivan).
Джованни сам из бедной сицилийской семьи, потом отправился искать счастье в Великобританию и постсоветскую Россию, где отлично выучил русский. Спозато жил очень яркой жизнью.
Кто такой Джованни Спозато и чем он известен в нашей стране?
В октябре 2001 года Таллинской городской суд признал Спозато виновным в заказе поджога автомобиля родителей его невесты и назначил тогда итальянцу штраф в размере 111 247 крон (около 7000 евро).
Потом Спозато объявился в Эстонии в 2001 году, когда удивил всех ни на шутку высказыванием, что готов приобрести 66 процентов акций Эстонской железной дороги за 150 миллионов долларов, а также оставит правительству пустой чек на остальные 34 процента. Также Спозато обещал инвестировать в Эстонию по 12 миллиардов крон ежегодно. Деньги, как он тогда признался, имели российское происхождение.
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