У шведа пропал аппетит, когда он увидел паром Princess Anastasia у своего дома: как корабль-призрак!

По данным портала, судно направлялось в Хельсинки, откуда должно было следовать далее в Санкт-Петербург. Однако в 18:18 один из пассажиров сообщил спасателям, что судно частично обесточено и что находится в опасной близости от берега.

«Ничего подобного раньше я никогда не видел, чтобы в мою гавань заходили такие большие корабли...», - чуть позже дал свой комментарий перепуганный мужчина.

Мужчина позвонил спасателям и первым делом сказал, что на пляже рядом с его домом корабль, который там точно быть не должен. Гражданину это напомнило недавнюю рекламу кофе Gevalia, в которой рассказывалось о нежданных гостях, оказавшись тоже на большом парому у острова.

Ханс вспоминает, что они как раз с женой ужинали в своем домике на берегу моря и заметили, что на пляже что-то явно не так. Они вышли из дома и обнаружили совсем рядом огромный корабль.

На пароме горели красные огни и швед понял, что это может быть чрезвычайная ситуация, поэтому медлить со звонком в службу спасения не стал.

«Этот корабль выглядел как корабль-призрак», - считает мужчина, пишет Elu24.

В 21:00 по финскому времени было принято решение вернуть Princess Anastasia с помощью буксира назад в Стокгольм.

На пароме находилось 1065 пассажиров, а произошла эта чрезвычайная ситуация из-за того, что на пароме пропало электричество.

Пассажирское судно было построено в 1986 году. Его длина 177 метров, а ширина 33 метра. Владельцем судна является компания Moby SPL, созданная в 2016 году после объединения российской фирмы Peter Line и итальянской Moby Lines. Портом приписки является Неаполь, пишет BNS.

Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Стокгольмом, заходя в отдельные дни порты Таллинна, Хельсинки и Мариехамна (Аландские острова).