Полностью голая, зато в фате! Новая откровенная фотосессия Анджелины Джоли ошарашила Сеть

Та часть нас, которая свободна, дика, открыта, любопытна, может быть подавлена самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне снова обрести истинное "я" и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. А они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое,