Полностью голая, зато в фате! Новая откровенная фотосессия Анджелины Джоли ошарашила Сеть
Анджелина Джоли появилась на обложке американского глянца.
В последнее время Анджелина Джоли все чаще соглашается на интервью и съемки для журналов, и на днях в свет вышел новый номер американского Harper's Bazaar с актрисой на обложке. Кроме откровений в разговоре с журналистом, Анджелина также снялась в смелой фотосессии, примерив несколько необычных образов. Так, Энджи позировала и полностью голой, прикрывая пикантные места полупрозрачной тканью, и в боди в сеточку на обнаженное тело, и с зеленым париком.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
И хотя фото в очередной раз доказали, что актриса по-прежнему в отличной форме, сама Джоли не скрывает — на ее теле есть множество шрамов:
Мое тело многое пережило за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. На моем жизненном пути было много неожиданных поворотов. Иногда тебе больно, ты смотришь на тех, кого любишь, с болью. Ты не можешь быть такой свободной и открытой миру,
— призналась знаменитость.
Кроме того, актриса также рассказала о своих детях, отметив, что именно они помогли ей вернуть свое истинное "я".
Та часть нас, которая свободна, дика, открыта, любопытна, может быть подавлена самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне снова обрести истинное "я" и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. А они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое,
— рассказала Джоли.