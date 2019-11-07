Уроженцы Канарских островов в Тарту впервые увидели снег: реакция - бесценна (ВИДЕО)

Если коренной житель Тарту не видит ничего необычного в том, что в ноябре идет снег и в магазинах продаются рождественские украшения, то иностранные студенты моментально достают из карманов смартфоны, чтобы запечатлеть это событие: они никогда в жизни не видели снега.

Но не все родившиеся в Эстонии люди с радостью воспринимают раннее наступление зимы, они не готовы ни к морозам, ни к снегу.

Иностранные студенты Кристиан и Альба впервые увидели настоящий снег, потому что они с Канарских островов, и там люди не знают, что такое снег. Стоит отметить, что им снег понравился. Они приехали сюда по программе Erasmus и проживут в Тарту до января. Ребята надеются увидеть как можно больше снега этой зимой.