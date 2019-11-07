Справедливая Россия! Избившего DJ Smash экс-депутата выпустят из колонии досрочно

Ранее СМИ сообщили, что экс-депутат и музыкант заключили мировое соглашение. Согласно условиям договора, Телепнев должен разместить деньги для пострадавшего в индивидуальном сейфе. Артист обязан не выступать против досрочного освобождения, передает Dni.ru со ссылкой на URA.ru .

Напомним, что в июле 2018 года бывшего депутата приговорили к двум годам колонии: вместе со своим знакомым Сергеем Ванкевичем он избил продюсера Андрея Ширмана в ночном клубе. Суд также взыскал с осужденных компенсацию морального вреда в размере 11 миллионов рублей (около 150 тысяч евро), уточняет НСН.