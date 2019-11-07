Артисты из Эстонии массово борются за возможность представить страну на «Евровидении-2020»
Для участия в эстонском отборе на «Евровидение-2020» Eesti Laul поступило 178 песен, профессиональному жюри придется большую часть композиций отсеять и оставить только 24.
Впервые в истории отбора для конкурса нужно было представить полностью готовую песню, чтобы повысить общий уровень такого рода соревнования. И новое правило себя оправдало, по словам продюсера конкурса Томи Рахула, большая часть поступивших на конкурс Eesti Laul песен сразу бы подошла для звучания в телевизионном эфире или по радио. «Качество поступивших на конкурс песен высокое, стоит готовиться к интересному и разнообразному конкурсу», - сказал продюсер.
Из 178 песен 76 композиций представлено на эстонском языке и 102 на иностранном. По словам Рахула, количество заявок на конкурс в этот раз меньше, чем 12 месяцев назад, но зато их уровень на высоте. «Желаю удачи жюри в выборе лучших», - добавил продюсер.
Уже 13 и 14 ноября в два этапа будут названы 24 полуфиналиста, которых уже покажут по телевизору в ходе национального отбора, и лишь 1 песня зазвучит в мае на всю Европу. Какая? Это узнаем 29-го февраля в этом году.