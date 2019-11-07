Чт, 7.11.2019
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  • Нет, она не делала то, о чем вы подумали! Смотрите, за что эстонская блондинка получила новенький Volkswagen

Нет, она не делала то, о чем вы подумали! Смотрите, за что эстонская блондинка получила новенький Volkswagen

ФОТО: скриншот видео

Везет же некоторым! Эстонская светская львица, блогер и заодно радиоведущая Биргитте Сюзанне Хунт пришла в салон новеньких Volkswagen и забрала свой подарок - автомобиль! Стоит отметить, что притворяться красавица не умеет, по ее жестам и поведению с самого начала видео было понятно, что машину она примет в дар. Но за что? 

По словам девушки, автомобиль именно такой комплектации она ждала около двух месяцев и вот теперь он готов к выдаче и вместе с тем к эстонским дорогам, передают Uudised.tv3.ee. Номер автомобиля - тоже эксклюзивный!

«Я так счастлива, реально! И чем это я заслужила такой самый красивый в мире автомобиль? И только за то, что поделилась историей плохого обслуживания в интернете. У меня такое чувство, что я больше никогда в жизни не буду бурчать по пустякам, ведь мне очень повезло!» - сказала светская львица. 

Смотрите видео, как выглядит для девушки автомобиль мечты. 

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