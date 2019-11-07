Нет, она не делала то, о чем вы подумали! Смотрите, за что эстонская блондинка получила новенький Volkswagen

По словам девушки, автомобиль именно такой комплектации она ждала около двух месяцев и вот теперь он готов к выдаче и вместе с тем к эстонским дорогам, передают Uudised.tv3.ee. Номер автомобиля - тоже эксклюзивный!

«Я так счастлива, реально! И чем это я заслужила такой самый красивый в мире автомобиль? И только за то, что поделилась историей плохого обслуживания в интернете. У меня такое чувство, что я больше никогда в жизни не буду бурчать по пустякам, ведь мне очень повезло!» - сказала светская львица.