Нет, она не делала то, о чем вы подумали! Смотрите, за что эстонская блондинка получила новенький Volkswagen

Везет же некоторым! Эстонская светская львица, блогер и заодно радиоведущая Биргитте Сюзанне Хунт пришла в салон новеньких Volkswagen и забрала свой подарок - автомобиль! Стоит отметить, что притворяться красавица не умеет, по ее жестам и поведению с самого начала видео было понятно, что машину она примет в дар. Но за что?
По словам девушки, автомобиль именно такой комплектации она ждала около двух месяцев и вот теперь он готов к выдаче и вместе с тем к эстонским дорогам, передают Uudised.tv3.ee. Номер автомобиля - тоже эксклюзивный!
«Я так счастлива, реально! И чем это я заслужила такой самый красивый в мире автомобиль? И только за то, что поделилась историей плохого обслуживания в интернете. У меня такое чувство, что я больше никогда в жизни не буду бурчать по пустякам, ведь мне очень повезло!» - сказала светская львица.
Смотрите видео, как выглядит для девушки автомобиль мечты.