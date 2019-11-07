Видео: женщину в инвалидной коляске выставили из общежития в Хаапсалу, и ей пришлось ночевать под кустами

Основная цель начала учебы - добиться комфортного туризма для инвалидов. Именно об этом мечтает Маарика: чтобы любой прикованный к инвалидному креслу человек мог беспрепятственно посещать красивые места.

«У человека гипс, но он всё равно желает бывать на природе. Он же тоже человек. Я сама родом из Хаапсалу и у нас там столько мест, которые сейчас не являются магнитом для туристов, но могли бы ими стать», - говорит Маарика.

Также Маарика надеется не только на внутренний туризм, но и на то, что эстонский инватуризм мог бы заинтересовать и состоятельных людей из Германии.

Еще в программе Маарика рассказала историю, которая произошла с ней недавно. Она заблудилась вечером в знакомом лесу. Служба спасения 112 попросила ее оставаться на месте, и через какое-то время она увидела два ярких прожектора и служебную собаку, которая была готова зализать ее до смерти. Об этом даже была статья в СМИ, как собака по кличке Ведур нашла заблудившуюся в лесу женщину.

Еще Маарика вспоминает отвратительную ситуацию, когда ее выгнали из студенческого общежития якобы за неуплату долгов, хотя у нее всё было оплачено даже наперед. Три дня она жила практически на улице и думала, что делать. При этом лекарства остались в общежитии, но она не могла их забрать, так как ее чип от двери отключили. И другие не хотели ее впускать.

Маарика считает, что с инвалидом люди ведут себя как с бомжом. Она уверена, что более молодые и здоровые студенты просто не захотели с ней жить в одной комнате, вот и решили ее из общежития выселить.

Чем же закончилось дело и как Маарика справляется с жизненными трудностями - об этом свежий выпуск Kuuuurija.