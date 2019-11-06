Дочь Ларисы Гузеевой: «Опухоль вернулась»

Ольга Бухарова сообщила, что ее самочувствие резко ухудшилось. Дочь телеведущей проконсультировалась с медиками, которые порекомендовали сделать операцию для удаления новообразования, пишет Starhit.
В начале 2018-го дочь Ларисы Гузеевой рассказала подписчикам в социальных сетях, что перенесла операцию. Тогда Ольга не объяснила, из-за чего ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. И вот теперь, когда сама Бухарова уже стала забывать про прошлогодний стресс, болезнь неожиданно вернулась.
19-летняя Ольга опубликовала несколько снимков в Instagram, в которых призналась, что побывала на приеме у врача, и его вердикт оказался неутешительным.
Опухоль вернулась в чат. Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает, что ты не заслуживаешь счастья,
— поделилась эмоциями наследница телеведущей.
При этом Бухарова не прояснила ситуацию: какие прогнозы делают врачи, доброкачественная ли опухоль или нет — все эти вопросы тревожат ее подписчиков. Девушка лишь отметила, что, если придется снова лечь под нож хирурга, она набьет вторую татуировку.