Дочь Ларисы Гузеевой: «Опухоль вернулась»

В начале 2018-го дочь Ларисы Гузеевой рассказала подписчикам в социальных сетях, что перенесла операцию. Тогда Ольга не объяснила, из-за чего ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. И вот теперь, когда сама Бухарова уже стала забывать про прошлогодний стресс, болезнь неожиданно вернулась.

19-летняя Ольга опубликовала несколько снимков в Instagram, в которых призналась, что побывала на приеме у врача, и его вердикт оказался неутешительным.

Опухоль вернулась в чат. Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает, что ты не заслуживаешь счастья,

— поделилась эмоциями наследница телеведущей.